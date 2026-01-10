Torna in Serie A dopo quattro anni dal bianconero all’Inter

Dopo quattro stagioni, un ex giocatore si prepara a tornare in Serie A con l’Inter. La società nerazzurra sta sviluppando un piano di mercato mirato, puntando su un profilo che ha già calcato i campi italiani in passato. L’obiettivo è rafforzare la squadra con un innesto di esperienza e qualità, in vista della prossima stagione. La trattativa si sta consolidando, e le prossime settimane saranno decisive.

L'Inter è pronta ad accelerare in maniera decisa in sede di calciomercato con i nerazzurri che hanno messo nel mirino un giocatore che potrebbe tornare in Serie A dopo diversi anni. A distanza di quattro anni l'Inter potrebbe riportare in Italia un giocatore che aveva fatto molto bene con la maglia bianconera in Italia conquistando gli apprezzamenti da parte di tutte le grandi squadre europee. Inter pronta a riportare un calciatore in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Siamo ormai entrati nel pieno del calciomercato invernale con diverse società che stanno provando a chiudere gli affari per sistemare le rose a disposizione dei propri allenatori.

