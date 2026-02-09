Immagini dal Sannio | Campitello e Capracotta imbiancate regine del Matese

Le montagne del Matese si sono risvegliate imbiancate e pronte a ospitare sciatori e famiglie. Le località di Campitello e Capracotta sono diventate le protagoniste di un weekend di neve, con bambini che sfrecciano in slittino e appassionati che si cimentano con gli sci. Le cime alte fino a 2.000 metri offrono un paesaggio puro e incontaminato, perfetto per chi cerca relax e divertimento sulla neve. La stagione invernale ha preso il via nel modo giusto, attirando tanti visitatori nel cuore del S

Tempo di neve, di sciatori professionisti e bambini in slittino, famiglie armate di guanti e palette che scelgono il Matese, con le sue montagne pure e incontaminate, le cime alte fino a 2.000 metri, e fiumi, torrenti e boschi ad alto fusto, con cerri, aceri, querce e abeti. Sul versante molisano del Matese, il massiccio è noto anche per il fenomeno del carsismo, con la presenza di meravigliose grotte, fra le più importanti in Italia, meta di numerosi speleologi e visitatori. Una importante località climatica e sciistica del Molise è Capracotta, a oltre 1400 m.s.l.m. che, dopo il comune abruzzese di Rocca di Cambio, è il paese più alto dell'Appennino.

