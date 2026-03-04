E' innamorato ma pur sempre un vandalo | imbratta con la vernice rossa il lungomare di Ancona fresco di restyling

Un giovane ha imbrattato con vernice rossa il lungomare di Ancona, appena rinnovato, nel tratto di via XXIX Settembre. Nonostante il suo stato d’animo innamorato, ha causato danni alle panchine recentemente installate durante i lavori di restyling. La scena è stata notata da alcuni passanti, che hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto.

ANCONA I teppisti innamorati colpiscono ancora. Stavolta, la vittima è una delle nuove panchine di via XXIX Settembre, quelle installate nel corso della riqualificazione del lungomare che - dopo mille peripezie - si è conclusa soltanto nel 2024. A dire il vero, la vernice rossa con cui l'anonimo vandalo dal cuore grande ha vergato il suo messaggio d'amore ha sporcato anche la pavimentazione in pietra della passeggiata, anch'essa rifatta durante i lavori. Siamo nella parte finale di via XXIX Settembre, dove la strada panoramica si congiunge con piazza Kennedy e corso Stamira. L'altezza è quella della fermata coperta degli autobus, al cui fianco è stato creato un piccolo giardino urbano con piante e qualche seduta.