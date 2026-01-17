Imbratta il palazzo dell’Intendenza di Finanza con una bomboletta spray Denunciato

La polizia di Stato ha denunciato un individuo che ha imbrattato il palazzo dell’Intendenza di Finanza con una bomboletta spray. L’operazione, parte del progetto “Alto impatto”, prevede controlli mirati nelle aree considerate a maggiore rischio, con l’obiettivo di contrastare comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica. Gli agenti continuano a rafforzare le attività di presidio sul territorio, soprattutto durante i fine settimana, per mantenere l’ordine e la legalità.

Proseguono i controlli della polizia di Stato nell'ambito dell'ampia operazione "Alto impatto". Gli agenti hanno intensificato le attività di controllo del territorio nelle "zone rosse" e nel fine settimana allo scopo di contrastare azioni criminose e conseguire un reale e durevole effetto di deterrenza. Durante le attività di controllo, gli agenti della squadra volante hanno denunciato un 58enne responsabile dell'imbrattamento - con una bomboletta di vernice spray - del muro del palazzo dell'Intendenza di Finanza di Piazza del Popolo a Latina. Nell'ambito del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno denunciato poi un 32enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di circa 3 grammi di cocaina detenuta ai fini di spaccio.

