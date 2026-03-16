Illumina nuova visione sport per Italia parte da Cologno Monzese

A Cologno Monzese è stata presentata una nuova iniziativa sportiva in Italia, con l’obiettivo di rendere lo sport accessibile a tutti e trasformare ogni spazio urbano in un luogo di aggregazione e partecipazione. La proposta mira a coinvolgere diverse comunità, portando l’attenzione sull’importanza di praticare attività sportive in contesti pubblici e condivisi. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e organizzatori del progetto.

Roma, 16 mar. (askanews) – Un’Italia dove lo sport non è più un privilegio, ma un diritto. Dove ogni piazza, ogni quartiere, ogni città diventa un palcoscenico di energia, inclusione e futuro. Sono i presupposti alla base di Sport Illumina, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi con un finanziamento di 31,8 milioni di euro e ideato da Sport e Salute. Illumina – sottolinea una nota – è la rivoluzione italiana che non solo trasforma gli spazi, ma accende la vita delle persone. Non si tratta di sogni, ma di possibilità concrete: campi da basket che ricordano il Madison Square Garden, campi da tennis con le stesse superfici degli Australian Open, tornei sotto le stelle, attività scelte dai cittadini stessi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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