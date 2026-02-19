Una nuova sede l’emittente palermitana Rta a Cologno Monzese l’inaugurazione domenica 1 marzo

L’emittente palermitana Rta ha aperto una nuova sede a Cologno Monzese, il motivo è la crescita delle richieste pubblicitarie nel Nord Italia. La scelta di questa località deriva dalla presenza di molte aziende e media che collaborano con Rta. L’inaugurazione si è svolta domenica 1 marzo e ha coinvolto il direttore generale, che ha commentato il progetto di espansione. La nuova sede si trova in un edificio moderno, dotato di tecnologie all’avanguardia per la produzione di contenuti radio e tv.

Le due sedi, quella principale siciliana e quella lombarda, collaboreranno tra loro attivamente e quotidianamente con scambi e condivisione di programmi radiofonici L'emittente palermitana Rta apre una nuova sede a Cologno Monzese, in provincia di Milano, importante polo della comunicazione radiofonica e televisiva in Italia. Un'occasione unica quella di vedere approdare un'emittente dell'estremo Sud nella città della comunicazione per eccellenza, dove da decenni hanno sede le più grandi emittenti radio e televisive nazionali. L'inaugurazione si terrà domenica 1 marzo alle ore 16 alla presenza di Sasà Taibi, che da tempo lavora al progetto di estensione della sua emittente nel nord Italia, editore di RTAMusic.