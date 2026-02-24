una nuova sede per rta visual-radio a cologno monzese l’inaugurazione domenica 1 marzo

RTA Visual-Radio annuncia l’apertura di una nuova sede a Cologno Monzese, causa l’espansione delle sue attività e la volontà di rafforzare la presenza nel Nord Italia. La scelta cade su questa città, centro nevralgico per la comunicazione, dove l’emittente palermitana porta una struttura moderna e attrezzata. L’inaugurazione si tiene domenica 1 marzo, attirando operatori e ascoltatori locali interessati alle novità. La giornata prevede diverse attività e incontri con il pubblico.

L'emittente palermitana RTA apre una nuova sede a Cologno Monzese, in provincia di Milano, importante polo della comunicazione radiofonica e televisiva in Italia. Un'occasione unica quella di vedere approdare un'emittente dell'estremo Sud nella città della comunicazione per eccellenza, dove da.