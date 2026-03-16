Le Primarie di ieri si sono concluse con la vittoria di una candidata, che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i partecipanti. La giornata ha visto la partecipazione di elettori ed elettrici di Viareggio e Torre del Lago, che hanno potuto esprimere la loro preferenza nei sei seggi allestiti. Le urne hanno registrato un'affluenza superiore alle aspettative iniziali.

Una giornata che ha superato le aspettative anche degli organizzatori. Alle Primarie di ieri pPotevano votare tutti gli elettori ed elettrici di Viareggio, divisi in sei seggi, cinque a Viareggio e uno a Torre del Lago. E la prima notizia della giornata è stata la grande affluenza: 2000 persone sembrava una cifra alta, quasi irraggiungibile agli stessi organizzatori, e invece si sono sfiorati i 2900 votanti. La seconda, la vittoria di Federica Maineri che ha ottenuto 1150 voti lasciando Stefano Baccelli a 962 preferenze e Antonella Serafini a 737. Una vittoria sofferta, seppur non di misura: Maineri ha ricevuto il 40,4 % dei voti, contro il 33,7% di Baccelli e il 25,9 di Serafini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il verdetto delle Primarie. Le urne premiano la Maineri. Sarà lei la candidata sindaca

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