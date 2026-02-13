Tumore ovarico | diagnosi genetica e l’importanza della prevenzione personalizzata

Il dottor Marco Ricci, oncologo specializzato in tumori ginecologici, ha spiegato che il tumore ovarico rappresenta una delle sfide più complesse nella diagnosi precoce, spesso perché i sintomi si manifestano tardi e in modo poco specifico. Ricci ha sottolineato che la genetica gioca un ruolo fondamentale, con circa il 15% dei casi legati a mutazioni ereditarie come quelle dei geni BRCA1 e BRCA2. Un elemento che distingue questa patologia, rispetto ad altri tumori femminili, è l’efficacia crescente delle strategie di prevenzione personalizzata, che combinano analisi genetiche e controlli regolari.

Individuare precocemente i tumori ginecologici resta una sfida. Un aspetto fondamentale riguarda le mutazioni Brca, che aprono nuove possibilità terapeutiche, ma richiedono decisioni complesse. Abbiamo approfondito il tema confrontandoci con esperti del settore, per fare il punto su prevenzione e trattamenti Meno noti rispetto al tumore al seno, e anche percentualmente meno diffusi, i tumori cosiddetti ginecologici - ovvero dell’ovaio, dell’endometrio, della cervice, della vagina e della vulva - hanno spesso un impatto clinico più rilevante. Questo avviene soprattutto perché, ad eccezione del carcinoma della cervice, sfuggono alla diagnosi precoce.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Una nuova speranza nella diagnosi precoce del tumore ovarico arriva con l’intelligenza artificiale.

