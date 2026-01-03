Tumore ovarico l’intelligenza artificiale per ridurre le diagnosi tardive

Una nuova speranza nella diagnosi precoce del tumore ovarico arriva con l’intelligenza artificiale. La piattaforma OvAi di SynDiag, avviata a dicembre presso l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, mira a ridurre le diagnosi tardive attraverso l’analisi avanzata dei dati clinici. Questo progetto, condotto sotto la supervisione di esperti e in collaborazione con diversi ospedali regionali, rappresenta un passo importante verso una diagnosi più tempestiva e accurata.

Ridurre le diagnosi tardive di tumore ovarico grazie all'intelligenza artificiale: è questo l'obiettivo della sperimentazione della piattaforma OvAi di SynDiag avviata a dicembre nella Struttura operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale sotto la supervisione di Giuseppe Vizzielli, con l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, il Cro di Aviano e la Direzione centrale Salute, politiche sociali e disabilità della Regione Fvg. "OvAi – afferma l'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi – sarà la prima piattaforma di intelligenza artificiale implementata su scala regionale, con il contributo dei principali centri di eccellenza del Friuli Venezia Giulia.

