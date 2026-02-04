Brera con gusto | a Novata il concerto del trio Artemide & Friends

La musica torna protagonista a Novara. Sabato sera, alle 21, l’auditorium dell’istituto musicale Brera ospiterà il concerto del trio Artemide & Friends. Un appuntamento atteso dagli appassionati, che potranno ascoltare dal vivo le esibizioni di questi musicisti. La serata promette di essere un momento di svago e cultura, con ingresso libero e tanta voglia di musica.

Sabato 7 febbraio, alle 21, l'auditorium dell'istituto musicale Brera di Novara ospita il concerto del trio Artemide & Friends. L'appuntamento musicale fa parte della rassegna "Brera con gusto". Protagonisti della serata saranno Benedetta Ballardini al flauto in sol, Chiara Pavan al flauto basso, Marco Verceloni al violoncello. Le musiche che verranno eseguite saranno di Mozart,Bach, Haydn, Boccherini. Parteciperanno, come "amici " i flautisti Sara Ansaldi, Maddalena Goddi, Cristina Boscolo, Giovanni Vaccari. Ingresso a offerta libera. Per prenotazioni, entro le ore 12 di sabato 7 febbraio: 0321623354.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sabato 24 gennaio a Novara si terrà un concerto nell'ambito della rassegna

Roberta Cappelletti torna in concerto venerdì 6 febbraio con il suo nuovo progetto musicale,

