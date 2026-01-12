Volley Bergamo 1991 ottava sconfitta stagionale al tiebreak | Vallefoglia rimonta da 0-2 e vince a Treviglio

Il Volley Bergamo 1991 ha subito l’ottava sconfitta stagionale al tiebreak, in una partita contro Vallefoglia che ha visto la squadra rimontare da 0-2 e ottenere la vittoria a Treviglio. In 19 incontri, questa rappresenta la terza volta che Bergamo perde al tiebreak, evidenziando alcune difficoltà nel chiudere le partite a proprio favore.

Treviglio. Per l'8ª volta in 19 partite, il Volley Bergamo 1991 vede sfumare al tiebreak la possibilità di vincere una partita. Succede di nuovo al PalaFacchetti contro Vallefoglia, una settimana dopo il ko contro Chieri in casa che ha lasciato un punto e anche a Novara. Tre punti in tre partite contro quarta, quinta e sesta della classifica, le tre che precedono le rossoblù, che restano sempre al 7° posto a 22 punti, ma con tanti rimpianti per una vittoria che sembrava in pugno e invece scivola via amaramente. Bergamo ha due volti: quello di un inizio travolgente che porta al doppio vantaggio e quello che si fa sfuggire la vittoria al tie break dopo aver lasciato per strada un match-point.

