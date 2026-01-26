Il Terranuova Traiana, formazione di Arezzo, conferma il suo percorso di crescita e stabilità. Dopo un inizio di stagione positivo, la squadra dimostra di aver trovato un buon equilibrio tra organizzazione e determinazione, consolidando la propria identità sul campo e puntando a migliorare costantemente le proprie prestazioni.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Il Terranuova Traiana continua a correre e lo fa con la maturità di una squadra che ha trovato equilibrio, fiducia e identità. Al “Matteini” arriva la quarta gara utile consecutiva e un successo pesante contro il Follonica Gavorrano, deciso da una prodezza di Innocenti, che con un destro potente dalla distanza firma l’1-0 e regala ai biancorossi tre punti fondamentali in chiave classifica. La partita si sviluppa su binari chiari fin dalle prime battute: ospiti più propensi al palleggio, Terranuova compatto, ordinato e pronto a colpire negli spazi. Dopo una fase iniziale di studio, i padroni di casa crescono alla distanza, prendendo progressivamente le misure agli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Continua a valore il Terranuova Traiana

Leggi anche: Nuovo colpo per il Terranuova Traiana

Il Terranuova Traiana in zona play off!Il Terranuova Traiana si conferma in zona play-off dopo la vittoria per 2-1 sul campo del Cannara.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Marca 2026, la Mdd continua a crescere. Non solo nei consumi ma anche nella fiducia degli italiani; Fincantieri è Top Employer Italia 2026: crescita continua e centralità delle persone; Porsche frena sui volumi ma accelera sul valore, il dogma del lusso contro la crisi cinese; Fondazione Cariplo continua l’azione a sostegno delle Strategie di Transizione Climatica.

Perché il prezzo dei diamanti continua a scendere?Il 2025 è stato un anno nero per i diamanti con il prezzo che ha raggiunto il valore più basso da inizio XXI secolo. Ecco i motivi che si celano dietro questo crollo. msn.com

‘Le Tre P’ fa tappa a Zogno: il viaggio teatrale sul valore del dono continuaVenerdì 28 novembre al Cinema Trieste lo spettacolo promosso dalla Fondazione della Comunità Bergamasca porta in scena ironia, emozione e riflessioni La Fondazione della Comunità Bergamasca prosegue ... bergamonews.it

Agricoltura in ginocchio, ma un territorio che continua a dare valore Anche l’agricoltura è stata duramente colpita dal maltempo. E, come troppo spesso accade, si tratta di una zona di Pachino dimenticata dalle istituzioni e dai circuiti mediatici. Eppure, prop - facebook.com facebook