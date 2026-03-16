Il teatro in miniatura di Fernanda Pessolano | le fiabe rivivono al Museo Manzù

Al Museo Giacomo Manzù di Ardea si tiene la mostra “FIABE ITALIANE. Teatro in miniatura” di Fernanda Pessolano. L’esposizione presenta un teatro in piccole dimensioni che dà vita alle fiabe italiane attraverso dettagliati scenari e personaggi realizzati dall’artista. La mostra è aperta al pubblico e mette in mostra le creazioni di Pessolano concentrate sulla tradizione fiabesca italiana.

Cosa: Mostra “FIABE ITALIANE. Teatro in miniatura” di Fernanda Pessolano. Dove e Quando: Museo Giacomo Manzù, Ardea (RM). Dal 21 marzo all’8 giugno 2026. Perché: Un viaggio incantato tra arte e artigianato che trasforma i capolavori della letteratura per ragazzi in palcoscenici tridimensionali. Il connubio tra la grande scultura del Novecento e l’arte delicata dell’illustrazione tridimensionale trova una sintesi perfetta nelle sale del Museo Giacomo Manzù di Ardea. Sabato 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia e dell’inizio della primavera, inaugura la mostra FIABE ITALIANE. Teatro in miniatura, un progetto espositivo firmato dall’artista Fernanda Pessolano e curato insieme a Maria Sole Cardulli. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il teatro in miniatura di Fernanda Pessolano: le fiabe rivivono al Museo Manzù Articoli correlati Ardea, al museo Giacomo Manzù il jazz di Nat King Cole rivive con “Mona Lisa”Sul palco Sonia Ziccardi alla voce e Vittorio Solimene al pianoforte, per un viaggio musicale che ripercorre il repertorio raffinato e senza tempo di... Il teatro in miniatura al Convento di San FrancescoArrivano per la prima volta a Pordenone i teatrini Lambe Lambe, una forma di teatro in miniatura ancora poco conosciuta in Italia ma molto diffusa in...