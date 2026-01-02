Il teatro in miniatura al Convento di San Francesco

Il Convento di San Francesco a Pordenone ospita per la prima volta i teatrini Lambe Lambe, una forma di teatro in miniatura originaria del Sud America. Questa tecnica, ancora poco diffusa in Italia, permette di esplorare storie e immagini attraverso piccole scenografie e figure, offrendo un’esperienza intima e originale. Un’occasione per scoprire un’arte meno nota, caratterizzata da semplicità e raffinatezza.

Arrivano per la prima volta a Pordenone i teatrini Lambe Lambe, una forma di teatro in miniatura ancora poco conosciuta in Italia ma molto diffusa in Sud America. Piccole scatole da osservare attraverso uno spioncino — per uno o al massimo due spettatori alla volta — che racchiudono mondi in.

