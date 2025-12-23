Ardea al museo Giacomo Manzù il jazz di Nat King Cole rivive con Mona Lisa

Ardea, 23 dicembre 2025 – Un omaggio elegante e senza fronzoli a una delle voci più iconiche della storia del jazz. Lunedì 29 dicembre 2025, alle 19.30, il Museo Giacomo Manzù di Ardea ospita Mona Lisa – Omaggio a Nat King Cole, concerto promosso da Ardeafilarmonica con il patrocinio del Comune di Ardea e il sostegno della Direzione Musei nazionali della città di Roma. Sul palco Sonia Ziccardi alla voce e Vittorio Solimene al pianoforte, per un viaggio musicale che ripercorre il repertorio raffinato e senza tempo di Nat King Cole, artista capace di attraversare generi e generazioni mantenendo intatta una cifra stilistica riconoscibile e profondamente emotiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

