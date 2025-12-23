Il ponte che cambia Lucca | inaugurato l’attraversamento sul Serchio spettacolo al taglio del nastro

Oggi a Lucca è stato inaugurato il nuovo ponte sul Serchio, un’opera dal valore di 27 milioni di euro. L’infrastruttura mira a migliorare la viabilità e a facilitare gli spostamenti all’interno della città, rappresentando un intervento importante per l’assetto urbano. La cerimonia ha segnato un passo significativo nel processo di sviluppo e modernizzazione del territorio lucchese.

Lucca, 23 dicembre 2025 – Inaugurato oggi a Lucca il nuovo ponte sul fiume Serchio. L'infrastruttura, costata 27 milioni, è destinata a rivoluzionare l'assetto viario della città. Nella giornata di domenica l'apertura al traffico veicolare, ma la vera svolta arriverà una volta ultimato il nuovo asse suburbano, oggi in corso di realizzazione, verso l'ospedale San Luca. Col nuovo ponte, costruito con l'esborso finanziario principalmente del ministero delle Infrastrutture e in parti più piccole della Regione e della Provincia, l'assetto della mobilità lucchese cambierà nelle zone nord e nord-est alleggerendo i volumi di transito sul vecchio ponte di Monte San Quirico.

Lucca, inaugurato il nuovo ponte sul fiume Serchio - L’accensione delle suggestive e scenografiche luci a led delle grandi arcate del nuovo ponte sul fiume Serchio, a Lucca, ha sancito l’inaugurazione ufficiale della grande opera infrastrutturale realiz ... toscanaoggi.it

Inaugurato il nuovo ponte sul Serchio; apre al transito da mercoledì mattina - L’accensione delle luci tricolori ha sancito l’inaugurazione ufficiale del nuovo ponte sul Serchio realizzato dalla Provincia di Lucca. noitv.it

