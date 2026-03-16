Il sorriso della Sfinge di Federica Zuccheri

Al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e alla Galleria Vittoria di Roma è in corso la mostra personale di Federica Zuccheri intitolata

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e Galleria Vittoria di Roma presentano la mostra Il sorriso della Sfinge, personale di Federica Zuccheri, aperta al pubblico dal 27 marzo al 3 maggio 2026. Il percorso espositivo, curato da Tiziano M. Todi, si sviluppa attraverso 10 opere scultoree, selezionate per costruire un percorso concentrato e coerente. Le opere, realizzate con materiali di grande pregio come bronzo, argento, innesti lapidei e dettagli preziosi, non cercano mai l’effetto ornamentale. Al contrario, costruiscono presenze dense, figure seducenti e perturbanti, capaci di oscillare tra grazia e dolore, luce e tenebra, attrazione e inquietudine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Sembra un #colibrì, ma non lo è. Quello che vedi in queste immagini è la sfinge colibrì (Macroglossum stellatarum ed altre simili ) una #falena diurna capace di restare sospesa in aria mentre si nutre di nettare, proprio come un colibrì. Ha una proboscide lunga - facebook.com facebook