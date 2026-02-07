Anguillara Sabazia piange Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno. Oggi si sono svolti i funerali, in un clima di grande dolore. La sorella di Federica ha letto una lettera, promettendo di insegnare al figlio il valore della vita e ricordando il sorriso spento troppo presto. La città si ferma per un lutto che lascia tutti senza parole.

Lutto cittadino ad Anguillara Sabazia nel giorno dei funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella notte di giovedì 8 gennaio. Il parroco della chiesa Regina Pacis Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara della 41enne madre di un bambino di 10 anni. C'è anche lui, il piccolo ora affidato ai nonni materni, al quale la verità non è stata nascosta: sa che sua madre è morta e che astrappargliela è stato il padre. Federica Torzullo, oggi i funerali nella stessa chiesa dei suoceri. Carlomagno scrive al figlio: «Nella lettera non c'è pentimento» Palloncini e tanti i mazzi di fiori nella chiesa del paese vicino Roma. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Federica Torzullo, la lettera della sorella ai funerali: «Hanno spento il tuo sorriso, insegnerò a tuo figlio il bello della vita»

Approfondimenti su Federica Torzullo

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha deciso che il figlio di Federica Torzullo, il bambino di dieci anni, continuerà a vivere con i nonni materni.

Ad Anguillara Sabazia si sono tenuti oggi i funerali di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella notte di giovedì.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

FEMMINICIDIO DI FEDERICA TORZULLO, IL PARERE DEGLI ESPERTI SUL SUICIDIO DEI GENITORI DI CARLOMAGNO

Ultime notizie su Federica Torzullo

Argomenti discussi: Anguillara: il coltello che non si trova, le analisi dei Ris, il bimbo che rivuole i suoi giochi; La sorella di Federica Torzullo a Carlomagno: Dimmi chi è il tuo complice. Tolta la patria potestà, oggi i funerali dei genitori di Claudio; Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, la letterina del figlio: Mi ridate i miei giochi?. Nella lista Playstation, monopattino e libri; La sorella di Federica Torzullo: Claudio Carlomagno sta mentendo, deve dire chi l’ha aiutato.

Federica Torzullo, la lettera della sorella ai funerali: «Hanno spento il tuo sorriso, insegnerò a tuo figlio il bello della vita»Lutto cittadino ad Anguillara Sabazia nel giorno dei funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella notte di giovedì 8 gennaio. Il parroco ... leggo.it

Federica Torzullo, oggi i funerali nella stessa chiesa dei suoceri. Carlomagno scrive al figlio: «Nella lettera non c'è pentimento»A Anguillara Sabazia è il giorno del dolore. Dopo il nulla osta della Procura di Civitavecchia, a quasi un mese di distanza da quell'8 gennaio in cui ha varcato la soglia di casa ... leggo.it

Folla ai funerali di Federica Torzullo, la donna uccisa dall'ex marito Claudio Carlomagno fra l'8 e il 9 gennaio scorso ad Anguillara Sabazia Oggi lutto cittadino ad Anguillara Sabazia. Tutta la comunità si è riunita oggi per l’ultimo saluto alla 41enne facebook

Anguillara, il figlio di Federica Torzullo ascoltato dai pm: cosa può chiarire l’audizione #anguillara x.com