Il risveglio del grizzly | lo scatto del primo pasto dopo il letargo nel parco di Yellowstone

Nel parco di Yellowstone, un orso grizzly è stato immortalato mentre si alimentava su un bisonte, segnando il primo pasto dopo il riposo invernale. La scena è stata catturata poco dopo il risveglio dell’animale, che si è mostrato attivo e impegnato nel suo comportamento naturale. L’episodio ha attirato l’attenzione di fotografi e visitatori presenti nella zona.

A Yellowstone il primo orso grizzly fotografato dopo il risveglio dal letargo mentre mangia un bisonte. I biologi ricordano le norme di sicurezza per la convivenza con i circa 1500 esemplari che vivono nella zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Yellowstone, il bacino acido più grande del mondo è tornato a eruttare dopo anni: cosa sta succedendoL'Echinus Geyser, il più grande bacino acido del mondo sito nel Parco Nazionale di Yellowstone, è tornato a produrre spettacolari eruzioni dopo più... Leggi anche: Caso Epstein, il risveglio di Londra dopo lo shock per arresto Andrea Altri aggiornamenti su Il risveglio del grizzly lo scatto del... Argomenti discussi: Gli orsi grizzly hanno concluso in anticipo il letargo a Yellowstone. Il risveglio del grizzly: lo scatto del primo pasto dopo il letargo nel parco di YellowstoneL'immagine è potente e rende benissimo l'idea della mestosità di uno degli animali più iconici al mondo. Si tratta della foto scattata al primo orso grizzly che si è risvegliato dal letargo nel parco ... fanpage.it Gli orsi grizzly hanno concluso in anticipo il letargo a YellowstoneNel Parco di Yellowstone i grizzly sono usciti dal letargo già a inizio marzo, anticipando la tradizionale ripresa per via del clima più mite. tech.everyeye.it