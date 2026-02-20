Caso Epstein il risveglio di Londra dopo lo shock per arresto Andrea
Il caso Epstein ha portato all’arresto di Andrea, il principe britannico, provocando grande scalpore a Londra. Dopo 12 ore di detenzione e un interrogatorio intenso, l’ex membro della famiglia reale è stato rilasciato, ma rimane formalmente sotto inchiesta. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e alimentato numerose discussioni sui social. La polizia ha continuato le indagini, concentrandosi sui possibili legami con altri soggetti coinvolti. La vicenda apre nuove domande sulla posizione di Andrea e le sue eventuali responsabilità.
Il terremoto provocato dal caso Epstein con gli arresti dell’ex principe Andrea. Dopo una detenzione di 12 ore e un lunghissimo interrogatorio è tornato in libertà ma resta comunque indagato. Servizio di Alessio Orlandi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche: Andrea, 66 anni: arresto shock per lo scandalo Epstein, indagate
Leggi anche: L’ex principe Andrea torna a Sandringham dopo l’arresto per il caso Epstein: pizzicato a bordo di un’auto – Video
Caso Epstein, il risveglio di Londra dopo lo shock per arresto Andrea
Argomenti discussi: Caso Epstein, arrestato il principe Andrea.
Caso Epstein, rilasciato ex principe Andrea dopo l’arresto. Re Carlo: massimo sostegno alle autoritàL’accusa è aver condiviso con il finanziere pedofilo americano informazioni riservate del Governo britannico quando era inviato commerciale di Londra ... ilsole24ore.com
Caso Epstein, l’ex principe Andrea arrestato, interrogato e rilasciato: cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Epstein, l’ex principe Andrea arrestato, interrogato e rilasciato: cosa sappiamo ... tg24.sky.it
Caso Epstein: rilasciato Andrea di Windsor, proseguono le perquisizioni nella sua ex residenza nel Berkshire x.com
Caso Epstein, il principe Andrea rilasciato dopo 12 ore interrogatorio Il fratello del sovrano era stato fermato stamattina - facebook.com facebook