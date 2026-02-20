Caso Epstein il risveglio di Londra dopo lo shock per arresto Andrea

Il caso Epstein ha portato all’arresto di Andrea, il principe britannico, provocando grande scalpore a Londra. Dopo 12 ore di detenzione e un interrogatorio intenso, l’ex membro della famiglia reale è stato rilasciato, ma rimane formalmente sotto inchiesta. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e alimentato numerose discussioni sui social. La polizia ha continuato le indagini, concentrandosi sui possibili legami con altri soggetti coinvolti. La vicenda apre nuove domande sulla posizione di Andrea e le sue eventuali responsabilità.