il Presidente argentino Milei sale sul palco dell' Economic Forum di Madrid come una ' rockstar' – Il video

Il presidente argentino Javier Milei ha partecipato all’Economic Forum di Madrid, salendo sul palco in modo trionfale. Il suo arrivo è stato accompagnato da un’attenzione mediatica significativa, con un video che lo ritrae mentre si presenta davanti al pubblico. La sua presenza ha attirato l’interesse di numerosi spettatori e media presenti all’evento.

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