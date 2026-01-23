Firma Mercosur in Paraguay Presidente argentino Milei | Accordo grazie a impegno mia amica Meloni – Il video

Il presidente argentino Milei ha annunciato la firma del trattato Mercosur in Paraguay, sottolineando il ruolo della collaborazione internazionale, con un ringraziamento speciale alla premier italiana Meloni. In un video, Milei ha evidenziato l'importanza di mantenere fede agli impegni presi durante le negoziazioni, affinché l’accordo rifletta lo spirito originario e favorisca uno sviluppo equilibrato nella regione.

(Agenzia Vista) Paraguay, 17 gennaio 2026 "È fondamentale che nella fase di attuazione venga preservato lo spirito di quanto negoziato. L'introduzione di meccanismi che ne limitino l'accesso, come quote, salvaguardie o misure di effetto equivalente, ridurrà in modo significativo l'impatto economico dell'accordo e ne comprometterà l'obiettivo essenziale. Dobbiamo vigilare nei nostri parlamenti affinché ciò non accada. I 25 anni investiti ci obbligano a essere all'altezza in questa fase finale. Desidero esprimere il mio riconoscimento alla leadership europea che ha reso possibile questo risultato, in particolare alla Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, che ho il piacere di chiamare mia amica, Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Open.online

L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il videoDopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay.

Firmato il trattato Ue-Mercosur. Milei: "Grazie all'impegno di Meloni"In Paraguay, è stato sottoscritto l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur.

