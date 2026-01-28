Milei show | sale sul palco al concerto della ex e canta El rock del gato – Il video

Il video di Javier Milei che sale sul palco del Teatro Roxy di Mar del Plata sta facendo il giro del web. Nel filmato, il presidente argentino duetta con l’ex compagna Fátima Florez, cantando “El rock del gato”. L’evento ha catturato l’attenzione di molti utenti sui social, diventando subito virale.

Sta diventando virale in rete il video del presidente argentino Javier Milei che duetta con l'ex compagna Fátima Florez sul palco del Teatro Roxy di Mar del Plata. In rete c'è chi difende le mosse del leader e chi lo ritiene inopportuno per una alta carica dello Stato. Absolutamente obsceno. Para ver este grado de desconexión de la realidad, de cinismo, de ridiculización y de humillación al propio pueblo, hay que remontarse a las monarquías europeas de siglos pasados. Esto no es sostenible. Esto va a terminar muy mal. pic.twitter.comL9WPlCkxT6 — Martín Dandach (@MartinDandach) January 28, 2026 Milei, riporta La Nacion, si trovava tra il pubblico.

