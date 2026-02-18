Massa-Carrara | Prefetto e Carabinieri più sinergia per sicurezza e contrasto alla criminalità sul territorio

Il Prefetto Cupello ha incontrato i Carabinieri di Massa-Carrara per migliorare la collaborazione contro i furti nelle zone commerciali. Durante l'incontro, hanno deciso di aumentare i controlli nelle aree più a rischio e di condividere più informazioni tra le forze dell'ordine. Un esempio concreto riguarda l’installazione di telecamere di sorveglianza in alcune vie del centro, per prevenire azioni criminali.

Il Prefetto Cupello rafforza il dialogo con i Carabinieri di Massa-Carrara: su prevenzione e sinergia istituzionale. Massa-Carrara – Il prefetto Gaetano Cupello ha visitato ieri, 17 febbraio 2026, il comando provinciale dei Carabinieri, incontrando il comandante Alessandro Dominici e il personale dell'Arma. L'incontro, avvenuto nella caserma "Plava", ha ribadito l'importanza di una collaborazione costante tra Prefettura e forze dell'ordine per affrontare le sfide legate alla sicurezza pubblica in una provincia complessa e variegata. Un Territorio Sensibile: Le Peculiarità di Massa-Carrara. La provincia di Massa-Carrara presenta un quadro di sicurezza articolato, influenzato da diversi fattori.