Il prefetto Aprea incontra i comandanti delle Polizie locali del Brindisino

Oggi il prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha incontrato il Comitato delle Polizie Locali della provincia, rappresentando un momento di confronto e collaborazione tra le istituzioni. L'incontro ha avuto l’obiettivo di condividere temi di interesse comune e rafforzare il coordinamento tra le forze di polizia locale del territorio brindisino.

Nel corso dell’incontro, il prefetto ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dalla Polizia Locale nel presidio del territorio e nella prevenzione dei fenomeni di illegalità, evidenziando come la sicurezza urbana sia il risultato di un’azione corale fondata sul coordinamento e sulla piena collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte. Ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare le sinergie operative e il costante scambio di informazioni tra la Polizia Locale e le altre Forze di polizia, al fine di garantire interventi sempre più efficaci e tempestivi a tutela della sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Il futuro delle Polizie Locali, fra riforma legge quadro e calo di personale Leggi anche: Dalla Regione 890 milioni per le polizie locali del Piemonte Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. IL PREFETTO APREA INCONTRA IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO; Il prefetto Aprea incontra i comandanti delle Polizie locali del Brindisino; IL PREFETTO APREA INCONTRA IL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO; Sicurezza marittima, il nuovo prefetto incontra il comandante della Capitaneria di porto. Sicurezza marittima, il nuovo prefetto incontra il comandante della Capitaneria di porto - Nel corso del colloquio è stata sottolineata l’importanza della collaborazione tra le istituzioni, ritenuta essenziale per garantire un’azione coordinata ed efficace a servizio della comunità locale ... brindisireport.it

Il Prefetto Aprea incontra il personale della Questura di Brindisi e dei Commissariati di Ostuni e Mesagne - Guido Aprea, dopo pochi giorni dal suo insediamento, ha fatto visita alla Questura di Brindisi, per incontrare ... brundisium.net

Il Prefetto Aprea incontra i consiglieri regionali Matarrelli e Lettori - «Questa mattina io e la mia collega Isabella Lettori, nella nostra funzione di consiglieri regionali, abbiamo incontrato il nuovo Prefetto di Brindisi Sua Ecce ... brundisium.net

Si è svolto oggi, presso la Prefettura di Brindisi, un incontro istituzionale tra il nuovo Prefetto di Brindisi, dott. Guido Aprea, e la ASL di Brindisi, rappresentata dal Direttore generale dott. Maurizio De Nuccio, dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr. Stef facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.