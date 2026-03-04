Omicidio Mansouri a Rogoredo trasferito il dirigente del commissariato dove lavorava il poliziotto Cinturrino

Il dirigente del commissariato coinvolto nell'omicidio di Rogoredo è stato trasferito, mentre le indagini si sono ampliate e il poliziotto Cinturrino è stato chiamato a comparire al Riesame il 9 marzo. L'evento ha portato a un approfondimento delle verifiche sulle responsabilità e sui dettagli delle attività svolte dagli agenti sul luogo del delitto. La vicenda rimane sotto stretto esame investigativo.

L'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri si estende oltre Rogoredo. L'agente Carmelo Cinturrino resta in carcere in attesa del Riesame del 9 marzo. Trasferito il dirigente Osvaldo Rocchi, mentre quattro colleghi di Cinturrino sono a loro volta indagati. La Procura verifica movente, video e presunti legami con lo spaccio. Omicidio Mansouri, dirigente trasferito Si allarga l'inchiesta sull'omicidio di Abderrahim Mansouri, il pusher ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, a Milano, per cui è detenuto l'assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino. Mentre la Procura approfondisce movente e dinamiche, arriva anche un primo effetto sul piano organizzativo: Osvaldo Rocchi non è più alla guida del commissariato Mecenate, lo stesso in cui prestavano servizio Cinturrino e i quattro colleghi indagati.