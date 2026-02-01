Torino poliziotto 29enne Calista aggredito e picchiato a calci pugni e martellate al corteo pro Askatasuna - il VIDEO del pestaggio
Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti. Alessandro Calista, in servizio a Torino, è stato circondato, picchiato con calci, pugni e martellate. È finito in ospedale con diverse contusioni. La scena, ripresa in un video, mostra l’estrema violenza con cui si è svolto l’episodio.
Durante la guerriglia urbana scoppiata ieri dopo il corteo anti-sgombero Askatasuna, Alessandro Calista, poliziotto del reparto mobile di Padova in servizio a Torino, è stato circondato e aggredito violentemente, venendo ricoverato in ospedale con contusioni multiple È stato circondato e picc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondimenti su Askatasuna Torino
Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni
Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato aggredito con martelli e calci.
Torino, parla Alessandro Calista. Il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna
Alessandro Calista, il poliziotto di 29 anni preso a martellate durante il corteo, ha raccontato quei momenti di paura e violenza.
Ultime notizie su Askatasuna Torino
Argomenti discussi: Alessandro Calista, chi è il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna; Chi è Alessandro Calista, l'agente 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino; Alessandro Calista, il poliziotto picchiato: Solo tra gli incappucciati, senza casco ho avuto paura. Sono vivo per miracolo; Il poliziotto 29enne pestato a calci e martellate a Torino: Così mi sono ritrovato da solo. L'agguato e l'arsenale: chi sono gli antagonisti del blocco nero - Il video.
Torino, chi è Alessandro Calista. Il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per AskatasunaL’orrore di un linciaggio sventato per un soffio è ancora impresso negli occhi di Alessandro Calista, il giovane agente di 29 anni che ieri ha vissuto i ... thesocialpost.it
Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate. «Ho solo fatto il mio dovere»Le prime parole dall'ospedale di Alessandro Calista, l'agente picchiato sabato dagli antagonisti a Torino: ha 29 anni ed è sposato con un figlio. Era arrivato dal Veneto per l’allerta sicurezza ... msn.com
Torino, chi è il poliziotto aggredito con martelli durante corteo violento per Askatasuna - facebook.com facebook
Il poliziotto pestato negli scontri a Torino: “Accerchiato e picchiato dai blak bloc, ho avuto paura” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.