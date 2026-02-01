Torino poliziotto 29enne Calista aggredito e picchiato a calci pugni e martellate al corteo pro Askatasuna - il VIDEO del pestaggio

Durante il corteo anti-sgombero a Torino, un poliziotto di 29 anni è stato preso di mira da alcuni manifestanti. Alessandro Calista, in servizio a Torino, è stato circondato, picchiato con calci, pugni e martellate. È finito in ospedale con diverse contusioni. La scena, ripresa in un video, mostra l’estrema violenza con cui si è svolto l’episodio.

Torino, chi è Alessandro Calista. Il poliziotto 29enne preso a martellate durante il corteo per AskatasunaL’orrore di un linciaggio sventato per un soffio è ancora impresso negli occhi di Alessandro Calista, il giovane agente di 29 anni che ieri ha vissuto i ... thesocialpost.it

Alessandro Calista, il poliziotto picchiato a Torino: la caduta, i calci alla testa, le tre martellate. «Ho solo fatto il mio dovere»Le prime parole dall'ospedale di Alessandro Calista, l'agente picchiato sabato dagli antagonisti a Torino: ha 29 anni ed è sposato con un figlio. Era arrivato dal Veneto per l’allerta sicurezza ... msn.com

