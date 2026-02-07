Daniele Lavia torna a giocare? Opzione Coppa Italia dopo il lungo infortunio E Michieletto…

Daniele Lavia potrebbe tornare in campo già questo fine settimana. Dopo un lungo infortunio, l’atleta ha l’opzione di giocare nella Final Four della Coppa Italia di volley maschile, che si tiene alla Unipol Arena di Bologna. La sua presenza potrebbe fare la differenza per la squadra, anche se la decisione finale arriverà nelle prossime ore.

Daniele Lavia potrebbe tornare in campo nel corso di questo fine settimana, in occasione della Final Four della Coppa Italia di volley maschile in programma alla Unipol Arena di Bologna. Se ne è parlato su L’Adige in un servizio di Maurilio Barozzi, dove sono state riportate alcune dichiarazioni di Marcelo Mendez, allenatore di Trento: “ Non ha paura ed è fondamentale dopo un infortunio serio. Vincere il timore è il primo passo, il più importante “. Lo schiacciatore non ha mai giocato nel corso di questa stagione, a causa del bruttissimo infortunio accusato lo scorso 23 agost o durante gli allenamenti con la Nazionale in vista dei Mondiali: a Verona accusò una frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito della mano destra. 🔗 Leggi su Oasport.it

Finalmente Daniele Lavia torna in rosa e a disposizione della squadra! BENTORNATO DANI Trentino Volley Srl facebook