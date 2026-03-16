Il Plebiscito ritrova il sorriso e consolida la vetta

Sabato 14 marzo si è svolta la quarta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B di pallanuoto maschile nelle piscine del centro sportivo Plebiscito di Padova. La partita ha visto le squadre sfidarsi in un clima di grande intensità, attirando un pubblico appassionato. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria che le permette di consolidare la posizione in vetta alla classifica.

Sabato 14 marzo, nelle piscine del centro sportivo Plebiscito di Padova, si è disputata la quarta giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie B di pallanuoto maschile. Dopo lasconfitta della scorsa settimana contro Monza, il Padova ritrova subito la vittoria superando il Como per 13-8, nonostante alcune assenze. I patavini prendono in mano il controllo della gara fin dalle prime battute, riuscendo a imporre il proprio ritmo e a costruire progressivamente il vantaggio fino al 10-3 al termine del terzo tempo. Un calo di concentrazione all’inizio dell’ultima frazione consente al Como di accorciare fino al 10-7, riaprendo momentaneamente la partita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Vittoria e primato a Vicenza: il Plebiscito vola in vettaNel sentito derby odierno 22 febbraio la compagine di mister Marinelli regola gli avversari con un netto 9-6 nella prima giornata del girone di... La Sba ritrova il sorriso. Bellachioma è decisivoAREZZO Colpo grosso della Scuola Basket Arezzo, che al PalaEstra domenica ha vinto una gara maschia e combattuta fino all’ultima sirena.