La Sba ritrova il sorriso Bellachioma è decisivo

La Scuola Basket Arezzo torna a sorridere dopo una vittoria sudata al PalaEstra. Domenica, la squadra ha battuto un avversario forte in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. Bellachioma si è reso decisivo con alcune giocate importanti che hanno fatto la differenza. La gara è stata intensa, con continui sorpassi e contro-sorpassi, ma alla fine sono stati i padroni di casa a conquistare i due punti.

AREZZO Colpo grosso della Scuola Basket Arezzo, che al PalaEstra domenica ha vinto una gara maschia e combattuta fino all'ultima sirena. Contro San Miniato arriva un successo vitale in chiave salvezza, in un turno dove le formazioni a ridosso della soglia playout hanno tutte perso. Il Centro Tecnico BM sale così a 12 punti e aggancia al quartultimo posto la Junior Casale. Il primo quarto terminato in parità (14-14) mette subito in chiaro il tema della partita: difese intense ed equilibrio. Nella seconda frazione Bellachioma segna canestri preziosi per gli ospiti ma all'intervallo la Sba è avanti 33-30.

