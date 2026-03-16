Il ’Patto’ di Stefania Nesi Subito trecento adesioni | Serve una stagione nuova

La campagna per le primarie della candidata di buona parte del Pd e di Casa Riformista è iniziata a Pistoia, con Sole e un leggero venticello primaverile a fare da sfondo. Già nel primo giorno, sono state raccolte circa trecento adesioni, mentre Stefania Nesi ha presentato il suo ‘Patto’, chiedendo una stagione politica diversa.

PISTOIA Sole e venticello primaverile hanno fatto da sfondo alla partenza della campagna per le primarie della candidata di buona parte del Pd e di Casa Riformista, Stefania Nesi. Il colpo d’occhio sulle presenze a Montuliveto – luogo scelto per questa operazione di lancio del " Patto per Pistoia " – è apparso leggermente inferiore rispetto alla platea avuta sabato da Giovanni Capecchi, ma grandi erano l’entusiasmo e la voglia di partecipare. Certo, con Nesi c’è buona parte dell’establishment dem locale, con in testa il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Bernard Dika, i sindaci Pd della provincia (c’erano Luca Marmo, Gabriele Romiti, Lisa Amidei, Simona De Caro, Marzia Niccoli, Daniele Bettarini) che però poi non saranno elettori alle primarie del 12 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ’Patto’ di Stefania Nesi. Subito trecento adesioni: "Serve una stagione nuova" Articoli correlati Leggi anche: Colpo di scena: il Pd propone Stefania Nesi come candidata Stefania Nesi: 4 incontri a Pistoia per le Primarie PdStefania Nesi, candidata del Pd alle Primarie, sta organizzando una serie di incontri pubblici a Pistoia per coinvolgere direttamente la cittadinanza. Una raccolta di contenuti su Stefania Nesi Discussioni sull' argomento Il ’Patto’ di Stefania Nesi. Subito trecento adesioni: Serve una stagione nuova; Stefania Nesi (candidata Pd) incontra i cittadini nel Giardino di Montuliveto; Patto per Pistoia, la candidata Nesi: Oltre 300 adesioni in poche ore; Patto per Pistoia, Nesi: Oltre 300 adesioni in poche ore, la città vuole partecipare al cambiamento. Congratulazioni a Irene Bottacci, nuova segretaria comunale del PD. Il suo impegno si affianca a quello di Stefania Nesi, candidata sindaca: due donne che oggi assumono un ruolo centrale e che possono aprire una fase nuova per il nostro partito a Pistoia, p - facebook.com facebook