Santobono chiude per lavori il parcheggio dell'ospedale pediatrico | dipendenti in stato di agitazione

L'ospedale Santobono di Napoli ha annunciato la temporanea chiusura del parcheggio dedicato ai dipendenti per lavori di manutenzione. La decisione ha generato preoccupazioni tra il personale, che ha proclamato lo stato di agitazione. La direzione dell'ospedale ha comunicato che i lavori sono necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza delle strutture. Si attendono aggiornamenti sulle conseguenze di questa interruzione.

