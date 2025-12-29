Santobono chiude per lavori il parcheggio dell'ospedale pediatrico | dipendenti in stato di agitazione
L'ospedale Santobono di Napoli ha annunciato la temporanea chiusura del parcheggio dedicato ai dipendenti per lavori di manutenzione. La decisione ha generato preoccupazioni tra il personale, che ha proclamato lo stato di agitazione. La direzione dell'ospedale ha comunicato che i lavori sono necessari per garantire la sicurezza e l’efficienza delle strutture. Si attendono aggiornamenti sulle conseguenze di questa interruzione.
Chiude per lavori il parcheggio dei dipendenti dell'ospedale Santobono di Napoli. I sindacati proclamano lo stato di agitazione. La direzione strategica: "Interventi programmati e obbligatori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ospedale Santobono, proclamato lo stato di agitazione per la chiusura del parcheggio dipendenti
Leggi anche: Nunziatella, concerto di beneficenza per i bambini dell’ospedale pediatrico Santobono
Santobono, chiude per lavori il parcheggio dell’ospedale pediatrico: dipendenti in stato di agitazione - Chiude per lavori il parcheggio dei dipendenti dell’ospedale Santobono di Napoli. fanpage.it
Il #Napoli chiude in bellezza il 2025 con doppietta di #Hojlund in #CremoneseNapoli - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.