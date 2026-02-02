Felipe Melo aggredito dai tifosi del Corinthians sugli spalti | la tensione è altissima

Uno scontro tra tifosi e giocatori ha scosso lo stadio Mané Garrincha durante la partita del Corinthians. Felipe Melo è stato preso di mira da un tifoso sugli spalti, che lo ha insultato e ha tentato di aggredirlo. La tensione tra pubblico e squadra si è fatta subito molto alta, con i presenti che hanno cercato di intervenire per calmare gli animi. La scena si è conclusa con l’intervento della sicurezza, ma il clima resta molto caldo.

Momenti di caos allo stadio Mané Garrincha, dove Felipe Melo è stato insultato e affrontato da un tifoso del Corinthians. L'episodio, legato al suo passato al Palmeiras, è stato sedato dall'intervento della sicurezza.

