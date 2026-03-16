Il padre che mantiene un figlio da 12 anni senza conoscerlo

Nel 2014, un uomo si presenta davanti al tribunale di Torre Annunziata chiedendo di essere riconosciuto come padre di un bambino. Da allora, ha mantenuto il suo ruolo senza aver mai incontrato il figlio. La vicenda si sviluppa lungo un periodo di dodici anni, durante i quali l'uomo continua a sostenere il bambino senza aver avuto contatti diretti con lui.

La storia comincia nel 2014, quando un uomo si rivolge al tribunale di Torre Annunziata per vedere riconosciuta la sua paternità. I giudici ordinano che sul certificato di nascita del piccolo venga cancellato quello di un uomo deceduto e padre di altri due figli, e venga apposto il suo. Era stata la madre a dichiarare il falso al Comune e a cacciare l’uomo di casa. Ma da quel momento lui lo mantiere regolarmente versando un assegno alla madre. Ma non riesce a vederlo con regolarità. La storia. La storia che racconta oggi Valentina Errante sul Messaggero continua con i giudici che ordinano alla madre di permettere al ragazzino di sottoporsi a incontri psicologici per abituarsi alla presenza della figura paterna. 🔗 Leggi su Open.online

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