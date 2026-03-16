Un uomo da dodici anni si prende cura di un bambino che non ha mai incontrato, pagando regolarmente un assegno alla madre del ragazzo. Nonostante il lungo periodo, non gli è stato permesso di conoscere il figlio né di instaurare un rapporto diretto con lui. La sua presenza si limita ai pagamenti e alle eventuali comunicazioni ufficiali attraverso gli interlocutori.

Da dodici anni è padre di un ragazzino che non ha mai conosciuto ma che mantiene regolarmente versando un assegno alla madre. E non solo. Quando, nel 2014, il bambino è nato, ha dovuto anche rivolgersi al tribunale di Torre Annunziata per vedersi riconosciuta, tramite esame del Dna, la paternità. La moglie, difatti, lo ha dichiarato al Comune da sola, dandogli il cognome del marito deceduto, padre di altri suoi due figli, mettendolo poi fuori la porta di casa. C’è voluto quindi l’intervento dei giudici per «ordinare» che sul suo certificato di nascita fosse indicato il cognome del padre. Una storia particolare al centro della quale c’è un ragazzino che avrebbe dovuto - nel corso degli ultimi due anni - sottoporsi a degli incontri psicologici per essere “abituato” alla presenza di una figura paterna nella sua vita. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mantiene il figlio da dodici anni: «Ma non me lo fanno conoscere»

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