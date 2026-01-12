Intossicazione da monossido padre e figlio trovati in casa senza vita nel Cuneese

Un incendio di monossido di carbonio ha causato la morte di un padre e di suo figlio nel Cuneese. La tragedia è attribuibile a un malfunzionamento di una caldaia domestica, che ha prodotto esalazioni tossiche. La polizia indaga sull’accaduto per chiarire le dinamiche e prevenire simili incidenti.

(Adnkronos) – Sarebbe stato il malfunzionamento di una calda caldaia domestica all'origine della morte, nella notte, di un imprenditore cuneese e del giovane figlio che sarebbero deceduti nella loro abitazione a causa delle esalazioni da monossido di carbonio. A dare l'allarme questa mattina un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Padre, titolare di un noto ristorante, e figlio 17enne trovati morti in casa: l'ipotesi dell'intossicazione da monossido di carbonio #Italia - facebook.com facebook

