C’è futuro per Hojlund al Napoli? L’annuncio di Fabrizio Romano

5 mar 2026

Rasmus Hojlund è uno dei pochi acquisti del Napoli di questa stagione che ha suscitato interesse tra i tifosi. L’attaccante danese è arrivato nel club e finora ha mostrato buone prestazioni in campo. Fabrizio Romano ha recentemente annunciato aggiornamenti sulla sua situazione e sul suo ruolo all’interno della squadra. Restano da vedere le prossime mosse del club e come evolverà il suo impiego.

Rasmus Hojlund è stato uno dei pochi davvero soddisfacenti del calciomercato in entrata del Napoli di questa stagione. Sono tanti i colpi bocciati o rinviati: Lucca, Lang, Marianucci, Beukema, Elmas mentre il giudizio rimane piuttosto positivo su giocatori come Milinkovic-Savic, Gutierrez e lo stesso attaccante danese. Certo è che, se il rendimento è positivo, è impossibile lasciarsi scappare un calciatore così centrale come Rasmus: il riscatto non pare essere minimamente in dubbio, indipendentemente dall’avverarsi delle condizioni dell’obbligo. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto approfonditamente il punto sulla situazione di Rasmus Hojlund: l’attaccante danese è al Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo all’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

