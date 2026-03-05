C’è futuro per Hojlund al Napoli? L’annuncio di Fabrizio Romano

Rasmus Hojlund è uno dei pochi acquisti del Napoli di questa stagione che ha suscitato interesse tra i tifosi. L’attaccante danese è arrivato nel club e finora ha mostrato buone prestazioni in campo. Fabrizio Romano ha recentemente annunciato aggiornamenti sulla sua situazione e sul suo ruolo all’interno della squadra. Restano da vedere le prossime mosse del club e come evolverà il suo impiego.

Rasmus Hojlund è stato uno dei pochi davvero soddisfacenti del calciomercato in entrata del Napoli di questa stagione. Sono tanti i colpi bocciati o rinviati: Lucca, Lang, Marianucci, Beukema, Elmas mentre il giudizio rimane piuttosto positivo su giocatori come Milinkovic-Savic, Gutierrez e lo stesso attaccante danese. Certo è che, se il rendimento è positivo, è impossibile lasciarsi scappare un calciatore così centrale come Rasmus: il riscatto non pare essere minimamente in dubbio, indipendentemente dall’avverarsi delle condizioni dell’obbligo. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto approfonditamente il punto sulla situazione di Rasmus Hojlund: l’attaccante danese è al Napoli in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo all’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - C’è futuro per Hojlund al Napoli? L’annuncio di Fabrizio Romano Sterling al Napoli: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano! I dettagli e le ultime novitàRaheem Sterling, rimasto svincolato dopo l’esperienza al Chelsea, si è proposto più volte al Napoli negli ultimi mesi. Fabrizio Romano: “Hojlund e il Napoli vogliono proseguire assieme”Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato attraverso il proprio canale YouTube di varie notizie di mercato riguardanti il campionato italiano. Contenuti utili per approfondire Fabrizio Romano. Temi più discussi: Romano – Inter, nulla di concreto oggi sul futuro di Thuram: ma per l’estate…; Romano: Inter su Goretzka, confermo tutto. Ecco la situazione. Il futuro di Calhanoglu è…; Da Leon Goretzka a Hakan Calhanoglu: Fabrizio Romano rivela i piani dell'Inter per il mercato estivo; ?? Inter, torna in voga il futuro di Calha! Da Tare ad Allegri: il Milan cambia?. Romano: La Juventus tornerà a parlare con Vlahovic per…Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della volontà della Juventus di provare a trovare un accordo per il rinnovo di Dusan Vlahovic: Cosa accadrà con Vlahovic? tuttojuve.com Futuro Allegri, Romano: Totale sintonia tra Milan e Max, rossoneri in costruzione per un futuro positivo insiemeFabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di trattative si è espresso così sul proprio canale Youtube, parlando di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo ... milannews.it Come riportato da Matteo Moretto, sul canale YT di Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe intavolato la trattativa per il rinnovo di Vlahovic Il calciatore è stato proposto anche al Barcellona, che però non lo ritiene una prima scelta #Vlahovic #Juventus #S x.com L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano aggiorna sulle voci relative all'interesse del #RealMadrid per Massimiliano #Allegri. Scopri nel primo commento le ultime novità #SempreMilan - facebook.com facebook