Fabrizio Romano | Hojlund e il Napoli vogliono proseguire assieme

Fabrizio Romano ha svelato che Rasmus Hojlund e il Napoli desiderano continuare a giocare insieme. La decisione nasce dall’interesse reciproco tra l’attaccante danese e il club azzurro, dopo un primo periodo di adattamento a Napoli. Romano ha spiegato che le parti stanno negoziando un nuovo accordo per il prolungamento e il trasferimento definitivo. La volontà di entrambi di collaborare a lungo termine spinge il club a investire sul giocatore. La trattativa resta aperta e potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

Il noto giornalista Fabrizio Romano ha parlato attraverso il proprio canale YouTube di varie notizie di mercato riguardanti il campionato italiano. Tra queste ha fornito anche aggiornamenti sul rapporto tra Rasmus Hojlund e la SSC Napoli: “Per quanto concerne la Premier League, uno dei nomi spesso chiacchierati sia in Inghilterra che in Italia è quello di Rasmus Hojlund. Il danese a Napoli sta facendo molto bene e non bisogna dimenticare che il Napoli ha già versato 6 milioni di euro di prestito “. “Il giocatore non ha dubbi, così come la società: la volontà è quella di andare avanti insieme. Tra il prestito e l’obbligo di riscatto gli azzurri spenderanno un totale di 50 milioni di euro, con un obbligo legato alla qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Como1907news.com

