Napoli-Sassuolo Conte pensa anche alla Champions | chance per Vergara dal 1’

Il Napoli si prepara ad affrontare il Sassuolo al Maradona, con una partita importante in vista della Champions League. Dopo la recente sconfitta contro il Parma, la squadra di Conte cerca di ritrovare la concentrazione e le energie giuste. Tra le possibili novità, Vergara potrebbe scendere in campo dal primo minuto, offrendo nuove opportunità nel reparto difensivo. La sfida rappresenta un momento cruciale per la stagione azzurra.

"> NAPOLI – Il Maradona riaccende le luci a soli tre giorni dalla serata opaca contro il Parma. Alle 18 arriva il Sassuolo, ma il Napoli non può permettersi di guardare solo all’immediato. Il calendario impone scelte ponderate, con la delicatissima trasferta di martedì a Copenaghen che incombe come un vero crocevia europeo. A raccontare il contesto è Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, che sottolinea come la gestione delle energie sia diventata una necessità. Antonio Conte, fedele alla sua filosofia del “pensare una partita alla volta”, sa però che la tremenda serie di gennaio e l’organico ridotto obbligano a riflessioni profonde. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

