Napoli Conte stizzito | McTominay? Parlate coi dottori non si è più allenato con noi dopo Genova! Per De Bruyne è un discorso a parte

Antonio Conte si è mostrato infastidito perché McTominay non si è più allenato con il Napoli dopo l’incontro di Genova. Ha spiegato che le decisioni sul suo recupero spettano ai medici e che il centrocampista ha preferito seguire un percorso diverso. Per De Bruyne, invece, la situazione richiede un discorso separato. Conte ha commentato le scelte dei giocatori senza nascondere il suo disappunto. La squadra si prepara ora alla sfida contro l’Atalanta.

Atalanta-Napoli, Conte: “Vogliamo dominare”, poi l’annuncio preoccupante su McTominay e De BruyneAntonio Conte ha dichiarato che la volontà di dominare la partita spinge il Napoli contro l’Atalanta, che si gioca in casa.

Napoli, McTominay: Conte mi ha cambiato. Potrei vedermi qui per molto tempoSul suo approccio in Italia, invece, lo scozzese ha dichiarato: Le difficoltà sono state davvero minime. La mia famiglia è felice, io sono felice. È un momento fantastico, vivo qualcosa di diverso ... gianlucadimarzio.com

Il centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi, con la città e con ConteIl centrocampista del Napoli, Scott McTominay, ha raccontato il suo rapporto con i tifosi, con la città e con Conte Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista del Napoli, Scott McTominay ... calcionews24.com

Le scelte ufficiali di Palladino e Conte per Atalanta-Napoli #Fantacalcio x.com

