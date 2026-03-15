Il Napoli continua a seguire Zeballos, ma il Boca Juniors ha un piano per mantenerlo, prestando attenzione alla clausola presente nel suo contratto. Mentre i sudamericani sembrano determinati a trattenere il giocatore, i dirigenti azzurri restano attenti e pronti a intervenire. La situazione resta in evoluzione, con entrambe le parti che monitorano attentamente gli sviluppi.

Non mollano gli azzurri. Mentre il Boca Juniors alza le mani per trattenere uno dei suoi gioielli più luminosi, il Napoli rimane vigile. Exequiel Zeballos continua a stuzzicare l’interesse partenopeo, e secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club argentino ha deciso di correre ai ripari con un’offerta che potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Il talento argentino resta uno dei nomi caldi del mercato, un profilo che incuriosisce la dirigenza di Aurelio De Laurentiis non poco. Il rinnovo con clausola: la contromossa del Boca. Il Boca Juniors non intende stare a guardare. Secondo quanto emerso dai canali più attendibili, la... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Il Napoli non molla Zeballos, ma il Boca ha un piano: occhio alla clausola

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