Corona si è messo in un altro brutto guaio il giudice è furioso | ora rischia davvero grosso!

Fabrizio Corona si è trovato di nuovo coinvolto in problemi giudiziari. Questa volta il giudice è molto arrabbiato e Corona rischia davvero grosso. La vicenda si infittisce e il suo nome torna a far parlare di sé nelle cronache di oggi.

Ancora una volta Fabrizio Corona torna al centro delle cronache giudiziarie, e questa volta la situazione appare più delicata che mai. Nonostante divieti chiari e provvedimenti già emessi, l'ex re dei paparazzi avrebbe continuato a muoversi sul filo della legge, finendo per esasperare il magistrato chiamato a vigilare sul suo comportamento. Un atteggiamento che ora potrebbe costargli conseguenze molto pesanti. Un altro guaio per Fabrizio Corona: ecco cosa ha combinato questa volta. Negli ultimi mesi Fabrizio Corona aveva già collezionato una serie di denunce, tra cui quelle presentate da Alfonso Signorini.

