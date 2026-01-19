Volley Serie B C e D Bel colpo della MoRe l’ICaRe suda ma vince

Nel campionato di volley di Serie B, C e D, la Mo.Re si distingue con una vittoria importante, mentre l’ICaRe, pur sudando, porta a casa il risultato. Prima di una lunga pausa fino al 7 febbraio, le squadre reggiane possono festeggiare un turno ricco di soddisfazioni, che contribuisce a un bilancio complessivo positivo in vista delle prossime sfide delle Coppe Italia.

Prima di una lunga sosta che farà tornare le squadre in campo il 7 febbraio per le dispute delle varie Coppe Italia, il volley reggiano festeggia una giornata ricca di successi con bilancio complessivo più che positivo. SERIE B. Bel colpo della Mo.Re Volley che vince il derby in casa della Villa d’Oro Modena per 3 a 1 (21-25 25-20 25-19 25-21) e sale al nono posto. SERIE B1. La Tirabassi & Vezzali gioca un’ottima gara contro la VTB Bologna e la regola per 3 a 0 con parziali nettissimi (15, 19, 15). Per la Fos CVR l’ostacolo di Ripalta Cremasca è troppo alto. Vincono le lombarde 3 a 1 (25-17 25-17 23-25 25-19). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

