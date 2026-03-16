il mio piccolo uomo e dicevano fosse presto

È passato un anno dal debutto in Formula 1 di Andrea Kimi Antonelli, che all’età di diciotto anni ha corso per la prima volta tra i piloti professionisti. La madre, Veronica, racconta di non riuscire ancora a abituarsi alla vista del figlio mentre si confronta con i campioni più esperti del Circus. Antonelli continua a guidare in gare ufficiali, attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

È passato un anno dal debutto in F1 di Andrea Kimi Antonelli, allora appena diciottenne. Eppure mamma Veronica non si è ancora abituata a vedere il figlio sfrecciare accanto ai grandi nomi del Circus. Le farfalle allo stomaco sono sempre le stesse. Così come è rimasta immutata l'abitudine di seguire le gare attraverso il live timing, proprio come ai tempi dei kart. Uno sguardo tecnico, certo, ma anche un modo per rallentare un cuore apprensivo. Ieri la sveglia è suonata all'alba, e chi riesce davvero a dormire quando il proprio figlio scatta dalla pole, la sua prima in F1? Come in un rito che si ripete ad ogni gara, Veronica Antonelli ha alzato lo sguardo dai tempi solo nell'ultimo giro, per godersi in diretta il trionfo di quel cucciolo diventato in fretta un uomo capace di far emozionare tutta l'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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