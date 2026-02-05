Thuram | Scoprii chi fosse mio padre quando firmò per il Barcellona E su mio fratello Khephren

Marcus Thuram rivela di aver scoperto chi fosse suo padre solo quando ha firmato per il Barcellona. In una intervista, il calciatore racconta anche di aver capito molto anche su suo fratello Khephren, che ha sempre sostenuto e ammirato. Nel suo profilo emergono qualità tecniche solide, una personalità forte e una visione di squadra cresciuta nel tempo.

Nel profilo di Marcus Thuram emergono elementi di solidità tecnica, personalità in campo e una visione di squadra che si è consolidata nel tempo. L'intervista analizza la trasformazione dall'inizio della carriera all'approdo in un club al vertice europeo, mettendo in luce motivazioni, rapporti familiari e una crescita che guarda al presente e al futuro. Riflettendo sull'eredità familiare, Thuram descrive un cammino segnato da esempi concreti. Avvicinarsi al Barcellona ha reso chiaro quanto suo padre avesse raggiunto, osservando colleghi come Ronaldinho, Henry e Abidal che lo accompagnavano da vicino.

