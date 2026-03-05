Oscar 2026 | Barbra Streisand Meg Ryan e Billy Crystal saranno coinvolti nel segmento In Memoriam?

Per gli Oscar del 2026 si parla di un segmento In Memoriam che potrebbe vedere la partecipazione di Barbra Streisand, Meg Ryan e Billy Crystal. La star della musica e gli attori protagonisti di Harry, ti presento Sally sono indicati come possibili protagonisti per ricordare Robert Redford e Rob Reiner durante la cerimonia. La decisione finale non è ancora stata confermata.

La star della musica e i protagonisti di Harry, ti presento Sally sembra saranno coinvolti per ricordare Robert Redford e Rob Reiner sul palco. La serata degli Oscar 2026 sembra conterrà dei momenti molto emozionanti: i produttori della serata, infatti, sembra vogliano coinvolgere star come Barbra Streisand, Meg Ryan e Billy Crystal. Gli attori dovrebbero apparire sul palco in occasione del segmento In Memoriam per rendere omaggio, rispettivamente, a Robert Redford e Rob Reiner. Un momento musicale speciale Secondo le fonti di Deadline e Variety, Barbra Streisand è attualmente impegnata nelle trattative con i produttori. La cantante e attrice ha recitato accanto a Robert Redford in occasione di Come eravamo, il film del 1973 diretto da Sydney Pollack per cui aveva interpretato anche la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

