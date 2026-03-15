Oscar 2026 la scaletta della serata | da Pedro Pascal a Nicole Kidman fino all’ipotesi Barbra Streisand tutti i presentatori e gli ospiti della cerimonia

Per gli Oscar 2026, è stata annunciata la scaletta della serata che si svolgerà al Dolby Theatre di Hollywood. Tra i presentatori e gli ospiti figurano Pedro Pascal, Nicole Kidman e si ipotizza la partecipazione di Barbra Streisand. La cerimonia avrà inizio alle 16 ora di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Raiplay a partire dalle 23 in Italia.

Tutto è pronto per la Notte degli Oscar 2026. La cerimonia al Dolby Theatre di Hollywood inizierà alle 16 – ora di Los Angeles – quindi attorno all’una di notte in Italia ( la diretta è su Rai1 e Raiplay già dalle 23.30 ). A presentare la serata, dopo il red carpet, sarà per il secondo anno consecutivo Conan O’Brien con Raj Kapoor produttore esecutivo e showrunner, e Katy Mullan come produttrice esecutiva; mentre l’attore di Toast, Matt Berry, sarà lo speaker della serata. Chi consegnerà le statuette. Tra coloro che presenteranno premi e consegneranno le statuette ai vincitori sono attualmente confermati: Will Arnett, Javier Bardem, Priyanka... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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