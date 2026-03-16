Il Milan spreca l’occasione Vince una Lazio rinata Ira Leao Chivu vola a +8

Il Milan ha perso una partita importante contro una Lazio che si è dimostrata in buona forma, vincendo con un risultato che porta la squadra romana a sei punti di distanza. Durante l’incontro, Ira Leao ha segnato un gol, mentre Chivu ha festeggiato la vittoria con un’azione decisiva. L’allenatore dei rossoneri aveva avvertito prima del match di non sottovalutare l’avversario.

Allegri era stato chiaro fin dalla vigilia, rispedendo al mittente i “se“, i “magari“ e tutto il carrozzone delle ipotesi. Conta la sostanza, il concetto chiave di chi la sa lunghissima. Tant’è. Così, gli otto giorni partiti col potenziale -13 pre derby, diventato possibile -5 post frenata dell’Inter con l’Atalanta, si chiudono con il Milan a piantarsi sui pedali: -8 dalla vetta, Napoli a un punto, margine Champions che si riduce a 7, comunque pesanti, punti. Punti dai quali Max ripartirà (anche chiarendosi con Leao che non ha gradito il cambio): perché l’obiettivo primario resta il ritorno nell’Europa che conta. Contano anche altri numeri che, questa volta, non strizzano l’occhio al Diavolo: tra il ko con la Cremonese e quello col Parma, sei mesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Milan spreca l’occasione. Vince una Lazio rinata. Ira Leao, Chivu vola a +8 Articoli correlati Trento vola in finale di Coppa Italia, Piacenza spreca un'occasione storicaUna partita emozionante e incandescente ha definito il primo team qualificato per la finale della Del Monte Coppa Italia 2026. Leggi anche: Capello: "Chivu è in confusione? Sì, ma al Milan serve che Leao faccia il Leao" Tutto quello che riguarda Ira Leao Il Milan spreca l’occasione. Vince una Lazio rinata. Ira Leao, Chivu vola a +8Decide Isaksen, la reazione dei rossoneri privi di Rabiot arriva troppo tardi. Passo indietro anche nel gioco dopo il derby, Rafa non gradisce la sostituzione . sport.quotidiano.net Il Milan spreca di tutto con la Cremonese poi la risolvono Pavlovic al 90' e di Leao al 94'La squadra di Allegri ha una serie di incredibili palle gol nel primo e nel secondo tempo, ma i suoi attaccanti sbagliano. Poi la rete del difensore e del fantasista nei minuti finali ... corriere.it