Trento vola in finale di Coppa Italia Piacenza spreca un' occasione storica

Trento vola in finale di Coppa Italia dopo aver battuto Piacenza in una semifinale emozionante. La squadra trentina ha saputo sfruttare le occasioni e ha conquistato un risultato storico, lasciando i padroni di casa con l’amaro in bocca. Piacenza, invece, ha sprecato un’opportunità importante di raggiungere la finale. La partita è stata intensa e incandescente fino all’ultimo minuto.

Una partita emozionante e incandescente ha definito il primo team qualificato per la finale della Del Monte Coppa Italia 2026. La formazione dell'Itas Trentino ha superato un avversario combattivo della Gas Sales Bluenergy Piacenza, conquistando la vittoria al tie-break in una sfida caratterizzata da colpi di scena e momenti di grande intensità. Per Trentino, partenza con le diagonali Porro-Bovolenta e Mandiraci-Gutierrez, affiancati dai centrali Galassi e Comparoni, con Pace libero. Piacenza risponde con Sbertoli-Faure, Ramon-Bristot, Flavio e Torwie come coppia centrale e Laurenzano libero. L'andamento delle prime battute favorisce inizialmente la squadra di casa, ma la seconda parte del primo set vede Piacenza reagire efficacemente, portando la gara su binari più equilibrati.

